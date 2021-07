Ne pije in ne drži. Vode

Kako absurdna je misel, da se lahko v petih minutah udereš v zemljo skupaj s svojim stanovanjskim blokom, garažo za avtomobile in celo ulico sosedov? Kako nora je slika, da te sredi avtoceste odnese vodni val, višji od hiše, da te pod seboj pokoplje odtrgani most z dvoslojnim asfaltom in ograjo s cvetjem, ki ga hudourniška voda odnaša na desetine kilometrov stran, nekam, kjer bi morali stati drugi mostovi čez druge avtoceste, a tudi njih ni več, kajti vse je odtrgano, prelomljeno, potopljeno? »Nadrealistično,« je rekla Angela Merkel na obisku v nemški zvezni deželi Porenje - Pfalška, ki so jo v minulih dneh najbolj prizadele poplave, »za kaj takšnega v nemškem jeziku nimamo besed,« so rekli v drastično prizadeti nemški regiji Severno Porenje - Vestfalija.