Nedeljski večer je tragično zaznamovala prometna nesreča, ki se je zgodila zunaj naselja Sele - Vrhe. Povzročil jo je 24-letni voznik reševalnega vozila, za posledicami hudih poškodb pa je umrl 85-letni potnik v tem vozilu.

Kot je sporočila Milena Trbulin iz celjske policijske uprave, je močno počilo nekaj čez 22. uro. Štiriindvajsetletni voznik reševalnega vozila je peljal iz smeri Slovenj Gradca proti Kotljam. Zunaj naselja Sele - Vrhe je v nepreglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom. Reševalni avtomobil je začel drseti na nasprotnosmerno vozišče, kjer je trčil v osebni avto 26-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal nasproti. Po trčenju je reševalno vozilo odbilo v levo in s ceste. Najprej je trčilo v obcestni robnik, nato pa še v skalo na travniku, kjer se je prevrnilo na bok.

Štiriindvajsetletni voznik rešilca ter 21 in 75 let stara sopotnika so bili v nesreči lažje poškodovani, medtem ko je 85-letni sopotnik poškodbam podlegel. Šestindvajsetletni voznik osebnega avta pa je bil hudo poškodovan.

Ogleda kraja prometne nesreče, ki so ga opravili policisti Postaje prometne policije Celje, sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic je bila cesta do pol treh zjutraj zaprta za ves promet.

Po navedbah Milene Trbulin je 85-letnik letošnja trinajsta žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. V enakem obdobju lani so v treh prometnih nesrečah umrli štirje ljudje. V preteklem tednu so slovenske ceste skupno terjale dve smrtni žrtvi. Letos je na prometnicah umrlo že 58 ljudi, v enakem obdobju lanskega leta pa deset manj. mfr