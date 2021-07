Enaintrideseto državno prvenstvo v nogometu se je začelo s presenečenji. Radomlje, novinec v ligi, so bile na gostovanju v Šiški bliže zmage od Brava, ki se je okrepil s kar sedmimi igralci, a še ni nadomestil odhoda Mustafe Nukića, igralca s potezo več, k mestnemu tekmecu Olimpiji. Da prenovljeni, pomlajeni in hitrejši Koper z novim trenerjem Zoranom Zeljkovićem ni osvojil vseh treh točk na gostovanju v Kidričevem, je preprečil vratar Aluminija Luka Janžeković. Potem ko sta se uvodni tekmi končali brez golov, so gledalci videli senzacijo v Murski Soboti, kjer je sežanski Tabor premagal državno prvakinjo in evropsko uspešno Muro, ter spektakularen štajerski derbi, na katerem je Mariboru uspel epski preobrat po zaostanku 0:2. Začetek sezone je bil spodbuden, a na realno sliko razmerij bo treba počakati do konca avgusta, ko se konča prestopni rok.

Poraz Mure dobrodošel za naslednje tekme Čeprav je bil poraz Mure šokanten, je dobrodošel za naslednje tekme. Trener Ante Šimundža bo lahko še bolj uveljavil svoja pragmatična načela v pripravi na jutrišnjo tekmo drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Fazanerji proti prvaku Bolgarije Ludogorcu. Racionalni Tabor, kjer se Izolan Igor Božič vse bolj uveljavlja kot kakovosten trener, vodstvo kluba pa zna izbirati prave okrepitve v Afriki, je razgalil vse slabosti Mure, ko tekmec igra na protinapade. Muraši so dobili učno uro, da v slovenski ligi ni mogoče zmagovati, če ekipa ni na sto odstotkih agresivnosti, če je med linijami preveč prostora, če pristop ni maksimalen. Tekma je razkrila, da rezervisti Mure še niso na ravni pričakovanj. Šimundža je v želji, da spočije nosilce igre (Horvat, Kous, Bobičanec, Klepač…), premešal začetno enajsterico, ki pa ni delovala na turbopogon, kot je bilo proti Škendiji. Celje, ki je predstavilo poletne okrepitve za milijon evrov Tjaša Begića (navdušil s preigravanji, a je zapravil štiri velike priložnosti), Tamarja Svetlina (premalo viden na igrišču), Maja Mittendorferja (preveč napak v obrambi) in Žana Medveda, je prvih 40 minut odigralo v ritmu, ki mu Maribor na razmočenem igrišču ni mogel slediti, in ob večji učinkovitosti bi že do odmora dotolklo tekmeca. Kljub težkemu igrišču si je Celje priigralo priložnosti iz izdelanih akcij, vendar je ob tem porabilo tudi več energije od Maribora. »Maribor je bil srečnejši. Dve tretjini tekme smo bili resnično dobri. Ob treh golih smo bili kaznovani za kanček nezbranosti. Če bi vodstvo 2:0 zadržali do polčasa, bi zmagali. Ker je bilo veliko dobrih stvari, je treba dvigniti glavo in ostati miren. Glede na to, da smo si priigrali priložnosti, imamo temelje, na katerih lahko gradimo naprej,« je izpostavil trener Celja Agron Šalja, ki kljub sanjskim poletnim nakupom ni pod takšnim pritiskom rezultata, kot so trenerji v Mariboru in Olimpiji.

Maribor samozavestno na Švedsko Maribor je do zmage prišel na račun nepopustljivega značaja ekipe. Vijolični so dosegali gole v pravem trenutku – ob koncu prvega in v začetku ter sredi drugega polčasa. VAR je tudi popravil napako sodnika Sagrkovića, ko je v 55. minuti dosodil enajstmetrovko za Celje in izključil kapetana Martina Milca zaradi igranja z roko, a je Vrhničan po ogledu posnetka spremenil odločitev. »Na začetku smo zaradi mokrega igrišča poskušali z igro na preskok, a nismo bili uspešni, ker tega ne treniramo. Ko smo v drugem polčasu spustili žogo na tla, smo igrali, kot si želimo. Fantom čestitke za trud in bojevitost,« je bil zadovoljen trener Maribora Simon Rožman, ki je med tekmo s prerazporeditvijo vlog dvignil kakovost igre. Zmaga je še dvignila samozavest Mariborčanov pred tekmo drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v četrtek s Hammarbyjem na umetni travi v Stockholmu. Pari drugega kroga prve lige, petek ob 17. uri: Tabor – Celje, sobota ob 17. uri: Bravo – Aluminij, ob 20.15: Koper – Mura, nedelja ob 17. uri: Radomlje – Olimpija (v Domžalah), ob 20.15: Maribor – Domžale.