Selitev Naserja v Maroko je že leta 2016 odobril poseben odbor za premeščanje ujetnikov iz Guantanama, vendar pa je vlada predsednika Donalda Trumpa selitev zadržala, čeprav je odbor ugotovil, da ni več razlogov nacionalne varnosti, zaradi katerih bi moral ostati na Kubi.

Naserja so ob prihodu v Maroko aretirali in sprožili preiskavo zaradi suma terorističnih dejavnosti, čeprav ga v Guantanamu tega niso nikoli obtožili. Ujeli so ga v Afganistanu, kjer se je uril v enem od taborišč teroristične mreže Al Kaida, maja 2002 pa so ga poslali v Guantanamo.

Tam je študiral matematiko, računalništvo in angleščino ter celo sestavil slovar arabsko-angleškega jezika. Odboru za premeščanje je zagotovil, da globoko obžaluje nekdanje dejavnosti, in izrazil prepričanje, da se mu bo uspelo ponovno integrirati v družbo.

Njegov odvetnik v Maroku Kalil Idrisi je dejal, da je bil nezakonito in neupravičeno dolga leta zaprt v Guantanamu. Maroške oblasti je pozval, naj ne podaljšujejo njegove agonije in mu dovolijo vrnitev k družini.

Poleti 2016 ga je razveselila novica, da se bo čez nekaj mesecev vrnil domov, nato pa je moral ostati v taborišču do danes.