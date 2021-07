Egipt, Etiopija in Sudan se že leta prepirajo glede največjega jeza, ki ga Adis Abeba gradi na Modrem Nilu. Dogovora o tem, kako bodo polnili jez in kako bodo upravljali z njim, zaenkrat še ni.

Etiopija je že vzpostavila okoli 650 kilometrov dolgo električno omrežje, po katerem bodo prenašali energijo od jeza po državi. Država načrtuje, da bodo lahko v deževnem obdobju shranili do 18,4 milijarde kubičnih metrov vode.

Etiopija potrebuje elektriko iz hidroelektrarne za svoj gospodarski razvoj. V Egiptu pa se zaradi jezu bojijo pomanjkanja vode, saj Nil zadosti več ko 90 odstotkom potreb po vodi.

Največji afriški jez je del projekta največje hidroelektrarne v Afriki, s katero želi Etiopija za več kot dvakrat povečati svojo proizvodnjo elektrike in postati njen velik izvoznik. To bi tudi zmanjšalo hudo revščino v državi in pospešilo njen razvoj.