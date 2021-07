Do danes zjutraj so aretirali pet ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Napad na televizijo se je zgodil med oddajanjem v živo. "Zunaj vse gori in ljudje so vdrli v stavbo. Če nas sliši policija, prosim, naredite kaj," je med prenosom dejal vidno prestrašeni napovedovalec.

V nedeljo je sprva okoli 2000 protestnikov pred predsedniško palačo zahtevalo odstop predsednika Nikosa Anastasiadesa. Kasneje pa so se protestniki preselili pred poslopje televizije. Pri protestih je šlo po poročanju medijev za mešanico verskih fanatikov in nasprotnikov cepljenja, med njimi so bili tudi predstavniki skrajne levice in desnice. Kritični so bili do omejitvenih ukrepov in obveznega cepljenja za zdravstvene delavce.

Ciprski predsednik je danes izgrede označil za udarec proti demokraciji.