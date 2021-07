Hojs je v izjavi za medije izrazil zadovoljstvo, da so po več kot letu dni od začetka pogovorov podpisali pogodbo, s katero se DSU obvezuje, da bo v naslednjih štirih letih dokončala in jim oddala v uporabo poslovne prostore na južnem delu Litostroja.

Po oceni ministra gre za izjemno lepo lokacijo, nedaleč od njihove trenutne stavbe, v njej pa nameravajo združiti več prostorov notranjega ministrstva in policije. Tako nameravajo zapustiti prostore v središču Ljubljane pri nebotičniku in na Prešernovi ulici ter na še nekaj manjših lokacijah, prav tako prostore na Litostrojski cesti, ki jih imajo trenutno v najemu.

"Kot veste, v teh prostorih ne delujemo sami. Za resno policijo je zelo nenavadno, da je v hiši skupaj z drugimi državnimi agencijami, da so v istih prostorih zasebni najemniki gostinskega obrata, da teh prostorov ne varuje policija, ampak jih varujejo zasebne varnostne službe," je navedel Hojs.

Minister je dogovor ocenil za dobrega, v vsakem primeru pa je pred družbo DSU veliko dela. "Verjamem, da bo čez štiri leta policija v modernih, sodobnih prostorih, predvsem pa da bomo enkrat že zaokrožili to prostorsko problematiko policije, ki je zdaj v glavnem mestu precej razseljena," je dodal minister. Projekt je sicer kot eden prioritetnih uvrščen tudi v sporazum med Mestno občino Ljubljana in vlado.

Hojs načrtuje, da bi gradbeno dovoljenje lahko pridobili do konca letošnjega leta, da bi bili razpisi za izvajalce pod streho do pomladi in da bi v naslednji gradbeni sezoni že lahko začeli s prvimi zemeljskimi deli. Glede na to, da bo šlo za razmeroma velik objekt, ga bodo gradili po delih, dokončan pa naj bi bil nekje v štirih letih, je še pojasnil Hojs.

Projekt je za "pozitivno stvar" označil tudi glavni direktor DSU Marjan Podgoršek. Kot je poudaril, investicija sledi strategiji razvoja družbe DSU, tudi za najemnika pa po njegovi oceni prinaša številne koristi za zelo sprejemljivo ceno.

Območje južnega dela Litostroja je v lasti DSU že več let, tudi kupljena je bila z namenom investicij v tovrstne prostore. Tudi zazidalni načrt je že sprejet in tudi sicer po Podgorškovih besedah "ni večjih tveganj", da ne bi z investicijo začeli v načrtovanem času in jo uspešno pripeljali do konca.