Na obisku v najbolj prizadeti regiji je danes nemški notranji minister Horst Seehofer, ki bo med drugim obiskal bolnišnico v Ahrweilerju. Pred njim se je na območju v nedeljo mudila nemška kanclerka Angela Merkel in obljubila zvezno pomoč pri obnovi.

Seehofer ima na programu sicer tudi obisk reševalcev pri velikem jezu Steinbach pri kraju Euskirchen v Severnem Porenju-Vestfaliji. Že nekaj dni namreč grozi, da bo jez zaradi preobilice vode popustil. Medtem so se že pojavile govorice, da naj bi jez popustil, a so lokalni gasilci to zanikali in pojasnili, da so zaenkrat našli le razpoke. So pa preventivno že evakuirali kraja Swisttal in Rheinbach, ki se nahajata tik pod jezom na meji s Porenjem-Pfalško.

V Severnem Porenju-Vestafliji so sicer poplave po zadnjih podatkih po različnih navedbah terjale 46 ali 47 življenj, na Bavarskem eno, čez mejo v Belgiji pa 30 ali 31. Je pa po poročanju nemške tiskovne agencije dpa po dolgem času končno boljša vremenska napoved za Nemčijo. Za začetek tedna obeta namreč le redke deževne kaplje v severni polovici države, medtem ko naj bi v južni polovici posamezne nevihte popoldne morda prizadele le območje južno od Donave na Bavarskem.