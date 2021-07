Tony Mlakar je okoljski pravnik, ki je z Alpe Adria Green začel sodelovati kot prostovoljec. »Diplomiral sem iz davčnega prava in ko sem zaključeval študij, sem se spraševal, kako nadaljevati. Čeprav v okoljskem pravu ni velikih denarjev, je zame pomembnejše, da mi po opravljenem delu ostane tisti dobri občutek, ki naredi, da človek zvečer lažje zaspi.«

Alpe Adria Green je mednarodno društvo, sestavljeno iz fizičnih in pravnih oseb iz šestih držav, poleg Slovenije še iz Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Italije. »Naša zgodba se je začela leta 2000, ko je bilo aktualno vprašanje namestitve plinskih terminalov v Tržaški zaliv. Takrat smo se mednarodno povezala društva, aktivna na tem področju, in se poenotila v prizadevanjih proti predvideni investiciji. Štejemo si za velikanski uspeh, da smo prek inštitucij Evropske unije, pa tudi Slovenije in Italije dosegli, da se je investitor umaknil in da je ta zgodba zdaj zaključena. Preprečili smo ekološko in socialno katastrofo, obenem pa vzpostavili pomembno mednarodno okoljevarstveno mrežo, ki sedaj že dvajset let uspešno deluje in sodeluje,« pravi Tony Mlakar.

Odzovite se takoj!

Alpe Adria Green se kot društvo v javnem interesu na področju varstva okolja in na področju ohranjanja narave lahko vključi v pravne postopke v imenu posameznikov, ki sicer ne morejo izkazati pravnega interesa. »Velikokrat se ljudje obrnejo na nas, ko je že zelo pozno. Okoljska vprašanja so zahtevna že s strokovnega vidika, potem pa trčiš še na pravna vprašanja in na milijon predpisov. Ko ljudem začne zmanjkovati znanja, pokličejo nas. Takrat pa so postopki v določeni meri že v teku, poleg okoljske škode, ki je že nastala in ki se pogosto nemoteno povzroča naprej, so zame kot pravnika problematični predvsem roki v upravnem postopku. Pomembno je, da se ljudje na nas obrnejo pravočasno in dovolj zgodaj, da še lahko ukrepamo,« poudarja Tony Mlakar.

Za večjo podporo civilnemu angažmaju na področju preprečevanja okoljske škode pri Alpe Adria Green pravkar pripravljajo novo spletno stran društva. »Projekt je podprl evropski parlament. Spletna stran bo okoljsko-pravna platforma za stik ljudi z možnostmi, ki jih ponujata Evropski parlament in Evropska unija za doseganje skupnih okoljskih ciljev. Gre predvsem za prijave okoljske škode in možnosti pritožb, vse, kar EU prek svojih direktiv in zakonov nudi posamezniku, da lahko ukrepa glede okoljske problematike. Ogromno orodij je, ki jih lahko posameznik uporabi za zaščito svojih pravic in pravic okolja,« pravi Tony Mlakar.