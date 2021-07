Ameriški State Department v sodelovanju z avstrijskim zunanjim ministrstvom preiskuje številna nepojasnjena obolenja ameriških diplomatov in zaposlenih na ameriškem veleposlaništvu na Dunaju. Po poročanju revije The New Yorker naj bi jih približno dva ducata kazalo znake tako imenovanega havanskega sindroma.

Prvi primeri bolehanja med ameriškimi diplomati na Dunaju naj bi se pojavili hitro po inavguraciji predsednika Joeja Bidna, a jih ameriška administracija ni razkrila. To naj bi bilo novo žarišče tega sindroma med ameriškimi diplomati, ki so ga prvič zaznali med letoma 2016 in 2017 pri ameriškem in kanadskem diplomatskem osebju na Kubi.

Iz avstrijskega zunanjega ministrstva so sporočili, da tesno sodelujejo z ameriškimi oblastmi, da bi ugotovili vzrok za obolenja ameriških diplomatov.

Številnih sumov o izvoru obolenj niso potrdili

Ko so se pred leti pojavila prva poročila o zdravstvenih težavah zaposlenih na ameriških veleposlaništvih, so diplomati navajali pritisk v glavi, slišali so petju škržatov podobne zvoke, tožili so nad glavoboli in vrtoglavicami. Pri manjšem delu diplomatov so pozneje odkrili tudi možganske poškodbe. Ti zdravstveni incidenti, ki so jih preiskovali tudi kot morebitne napade na ameriško osebje, so se pozneje zvrstili še pri ameriških diplomatih v Uzbekistanu, Kolumbiji, Veliki Britaniji in na Kitajskem. Skupaj jih je zaradi znakov »havanskega sindroma« obolelo 130.

Američani so te zdravstvene težave svojega diplomatskega osebja preiskovali v različnih smereh. Sprva so sumili, da gre morebiti za zvočne napade. Nato so preiskovali, ali bi zdravstvene tegobe lahko povzročili pesticidi. Še pozneje so ocenjevali, da je simptome zaposlenih povzročilo mikrovalovno sevanje. A nobene od teh teorij niso mogli z gotovostjo potrditi.

Kritiki teorij ciljnih napadov na diplomate ocenjujejo, da bi zdravstvene tegobe osebja na veleposlaništvih lahko bile tudi psihogene ali psihosomatske narave. Takšno tezo podpirata strokovnjaka Robert Bartholomew in Robert Baloh. Ocenjujeta namreč, da se simptomi, o katerih poročajo ameriški diplomati, lahko pojavijo pri ljudeh, ki jih pri sebi odkrijejo zato, ker imajo z drugimi obolelimi skupne točke. Dejansko naj bi po njunem prepričanju šlo za manifestacijo stresnih simptomov. agencije