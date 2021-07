Mustang mach-E GT, ki z 860 Nm razvije več navora od vseh serijskih Fordovih cestnih vozil, kar jih je bilo kdaj na voljo v Evropi, za pospešek z mesta do hitrosti 100 km/h potrebuje samo 3,7 sekunde in je Fordov evropski petsedežnik z najzmogljivejšim pospeškom doslej. Serijsko je opremljen z baterijo za podaljšan doseg z zmogljivostjo 88 kWh, ki omogoča doseg do 500 kilometrov, hitro polnjenje lahko v približno desetih minutah doseg v povprečju podaljša za 99 kilometrov, za polnjenje z 10 na 80 odstotkov zmogljivosti baterije pa zadošča približno 45 minut.