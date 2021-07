Okuženih 13 tekmovalk za lokalno miss

Tajska policija preiskuje tajske kraljice lepote, ki so se prejšnji mesec udeležile lepotnega tekmovanja, in to brez obraznih mask. Na dogodku se je namreč okužilo 22 oseb, kar 13 tekmovalk in še devet drugih, povezanih z izborom miss Grand Samut Sakhon, ki je potekalo v Bangkoku.