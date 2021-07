Naposled se je ustavila pri dobrih 25 odstotkih, se je pa junija že precej znižala, saj je bil ne nazadnje tudi lanski že precej »normalen«. V šestem mesecu letošnjega leta je bila tako v EU rast prodaje novih avtomobilov v primerjavi z lanskim letom 10,4-odstotna, pred tem pa denimo maja 53,4-odstotna, aprila kar 218,6-odstotna in marca 87,3-odstotna.

5.361.857

novih osebnih vozil so v državah Evropske unije registrirali v prvih šestih mesecih leta, v prvi polovici lanskega pa 4.281.618.

59,6 %

je bila ob polletju rast prodaje v Grčiji, kjer so s tem dosegli najvišjo rast v EU. Več kot 50-odstotna (51,4) je bila medtem le še v Italiji, več kot 40-odstotna pa na Hrvaškem (49,1) in v Estoniji (41,7).

4,9 %

je znašal padec prodaje v Romuniji, ki je bila s tem edina država v Evropski uniji, v kateri v prvem polletju niso zabeležili rasti. Ta je bila medtem najnižja na Nizozemskem (3,3-odstotna).

1.390.889

novih osebnih vozil so v prvi polovici leta prodali v Nemčiji, ki je tako edina država EU, v kateri so registrirali sedemmestno število novih štirikolesnikov. Sledijo Francija (922.765 prodanih avtomobilov), Italija (884.750), Španija (456.833) in Poljska (243.113).

Podatki so zagotovo spodbudni, vseeno pa se trgi po Evropi pobirajo počasneje, kot so upali mnogi. Razlogov je seveda več, tudi nepričakovani v zvezi s pomanjkanjem čipov, ob tem pa rast zavirata ekonomska negotovost in tudi neke vrste strah kupcev v teh nenavadnih časih. Zanemariti ne gre niti tega, da se dogaja velik premik industrije od tradicionalnih načinov pogona k elektrificiranim in tudi siceršnje prilagajanje strogim pogojem za zagotovitev čim nižjih izpustov.

Felipe Munoz, globalni analitik pri podjetju JATO Dynamics

1.414.675

osebnih avtomobilov so v prvem polletju v državah EU prodali pri koncernu Volkswagen, s čimer je ta zadržal prvo mesto od lani, za petami pa mu kot edini, ki je ob njem prodal več kot milijon vozil, sledi »novinec« Stellantis, pri katerem so prodali 1.237.207 avtomobilov. Rast prvega na letni ravni je 26,5 odstotka, drugega pa 31 odstotkov.

40,8 %

več avtomobilov kot lani so v prvi polovici leta v EU prodali pri Seatu. Ta je s tem znamka, ki je med večjimi, torej tistimi, ki so prodale šestmestno število vozil (takšnih je 16), dosegla največjo rast. Med večjimi znamkami padca prodaje medtem ni doživela niti ena.