Konec letošnjega šolskega leta so v iniciativi Inženirke in inženirji bomo! podelili nekaj priznanj inženirska iskra. Med njimi je bila s pomembno omembo izpostavljena tudi ekipa Fakultete za elektrotehnike Univerze v Ljubljani, ki je razvila svetilke, ki znatno prispevajo k zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja okolja. Pod mentorstvom doc. dr. Mateja B. Kobava so v laboratoriju za razsvetljavo in fotometrijo, enem najstarejših univerzitetnih laboratorijev pri nas, razvili in izdelali svetilke za osvetlitev kulturnih spomenikov. Svetilka omogoča tako ekološko osvetljevanje, da več kot 90 odstotkov svetlobnega toka konča na spomeniku (fasadi spomenika) in da gre samo nekaj odstotkov svetlobnega toka mimo. Teh nekaj odstotkov predstavlja svetlobno onesnaženje. Inovacija je velikanski napredek k zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja in spodbuden prispevek k ekološkim prizadevanjem za ohranjanje narave.

»Iskra, ki spodbudi idejo, ima neustavljivo moč in nemogočega ni. Tu smo, da nagradimo najsvetlejše iskre, ideje, ki bodo spremenile svet. Če kdo pomisli, da ne svetijo dovolj svetlo – počakajmo malo, tudi voda je mehka, a obrusi najtrši kamen,« je v podporo takšnim idejam in trajnostni inovativnosti ob podelitvi nagrad inženirska iskra povzel Miha Bobič, predsednik iniciative Inženirke in inženirji bomo!