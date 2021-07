Gre seveda za zakon o nalezljivih boleznih. Poslanci vladne koalicije, ki se vedno strinjajo z vsem, kar reče in ukaže predsednik vlade, so se zdaj morali strinjati z njim (predsednikom), da se z njim (zakonom) ne strinjajo več. Torej, če so se prej o isti zadevi strinjali in so se do zadnjega strinjali tudi sami s seboj, so se čez nekaj dni strinjali, da se ne strinjajo, in so se strinjali le z Janezom, ki se je strinjal, da se poslanci z njim ne strinjajo več. Razumeli? Ne? Mi tudi ne. Pa nič zato. Vroče poletje je.