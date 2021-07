Hamilton je do zmage prišel dva kroga pred koncem, potem ko je že pred tem nekaj krogov lovil Leclerca, ga je pred ciljem tudi brez večjih težav prehitel.

A današnje dogajanje je sicer precej zasenčilo tudi dogajanje v prvem krogu dirke. Takrat je skušal Britanec po notranji strani zavoja Copse prehiteti tekmeca v boju za letošnji naslov in takrat vodilnega Nizozemca Maxa Verstappna (Red Bull). Ta je po dotiku obeh dirkalnikov zletel s steze in trdo treščil v zaščitne ograde. Po pregledih v ambulanti na dirkališču so ga morali pozneje odpeljati še na podrobnejše zdravniške preglede.

Zaradi te nesreče so dirko prekinili z rdečimi zastavami, nov start je sledil po 40-minutni prekinitvi, Britancu pa so določili desetsekundno kazen, ki jo je pozneje med dirko prestal v boksih pred menjavo pnevmatik. Hamilton je z zmago zaostanek v SP za Verstappnom zmanjšal na le osem točk. Sezona formule 1 se bo nadaljevala 1. avgusta na Madžarskem.