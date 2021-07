Tadej Pogačar proti Luki Dončiću

Vsega ni mogoče popraviti in vseh stvari ni mogoče nadzorovati, še posebno če gre za šport ali politiko. Poglejmo zanimiv primer, ki ga širša javnost, tudi zavoljo slabega obveščanja, ne pozna dovolj dobro. Medtem ko se je velika večina Slovencev odločila, da bo na referendumu glasovala proti neekološko zastavljeni noveli zakona o vodah, se je v ozadje enega najbolj ekoloških in čistih športov v Sloveniji, kolesarstva, prikradla ena najbolj onesnaženih multinacionalk Lafarge. V času kampanje za ekološki referendum se je skozi stranska vrata, kolikor se je dalo stran od javnosti, v kolesarski zvezi zgodil udar: starega predsednika Tomaža Grma, ki je bil med najzaslužnejšimi za razvoj tega športa, je zamenjal predsednik uprave Lafargea Pavel Marđonović. Kot rečeno, ni povsem jasno, kako je javnost to lahko spregledala, a posledice te odločitve bodo v prihodnosti gotovo vplivale na naše kolesarstvo, najprej na množično oziroma amatersko in pozneje na profesionalno. In nič ne bodo pomagale besede novega predsednika, ki je delegatom menda obljubljal več soodločanja in več denarja, saj je ideja takšne multinacionalke lahko samo pranje lastne javne podobe, skozi enega naših najbolj ekoloških in priljubljenih športov.