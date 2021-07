Praktično ni kroga ljudi, v katerem se te dni ne pogovarjajo o različnih virusnih obolenjih, lažjih ali težjih, ki vplivajo na slabo počutje ljudi. Nekateri nahod, vnetje sinusov in bolečine v grlu pripisujejo vremenskim razmeram, drugi delovnemu okolju pod klimo, tretji se po pogovoru z osebnim zdravnikom odpravijo na testiranje na covid-19.

Sogovornica je tudi potrdila, da so lahko simptomi prehladnih in črevesnih viroz podobni simptomom koronainfekcije. »Zato te paciente pošljemo na bris nosno-žrelnega prostora. Do izvida brisa tako ne moremo vedeti, za kakšno virozo gre.« Tako bolnikom svetuje, naj ostanejo doma. Prejmejo tudi navodila o izolaciji do prejema izvida brisa. »V tem času jim svetujemo zadostno hidracijo, počitek ter antipiretik (sredstvo za zniževanje telesne temperature) po potrebi. Prav tako kontrolo zdravstvenega stanja opravimo po prejemu izvida brisa.« Bolniški stalež je običajno kratkotrajen, 3 do 5 dni, odvisno od poteka bolezni.

Kot nam je povedala Tadeja Čerin , dr. med., spec., vodja Zdravstvenega varstva odraslih ZD Ljubljana – PE Polje in predsednica komisije za zdravstveno varstvo odraslih ZD Ljubljana, je v poletnih mesecih prehladnih viroz manj. »Bolniki navajajo glavobol, izcedek iz nosu, bolečine v žrelu in mišicah, pokašljujejo, imajo blago povišano telesno temperaturo,« je povedala zdravnica in dodala, da so poleti veliko pogostejše črevesne viroze. »Bolniki imajo kratkotrajno vročino, bruhajo in imajo drisko.«

Okužbe s sezonskimi virusi

Zanimivo je, da v poletnih mesecih zbolevajo v glavnem mlajši bolniki, prav tako v zadnjem času stroka opaža več koronainfekcij pri mlajših bolnikih. Kot opaža pediater Denis Baš, se je letošnja sezona virusnih okužb nekoliko zamaknila. »Tako beležimo pri otrocih več okužb s sezonskimi virusi, ki so značilne za spomladanski letni čas. Adenovirusne okužbe se kažejo s prebavnimi težavami, visoko temperaturo in respiratornimi znaki. Potem so tukaj tudi respiratorne okužbe s sezonskimi koronavirusi, pogosti so tudi virusi parainfluence. Pri večini okuženih prevladujejo rinovirusi, ki so sploh značilni za jesenske dni in povzročajo navaden prehlad. Pri tistih občutljivih pa celo lahko poslabšajo astmo ali bronhitis,« je povedal Baš in razlog za več bolnih otrok pripisal prav sproščanju ukrepov. »Virusi, ki prej niso zakrožili, so udarili zdaj, ko se več družimo.«

In kako ukrepati, ko otrok zboli? »Če izbrani pediater otroka pozna, je triaža po telefonu lažja, čeprav so vedno lahko tudi kakšne pasti. Otrok, ki ima težave z dihanjem, hrope, piska, ima vročino z mrzlico in je apatičen, ne more premakniti vratu in bruha, mora obvezno priti na pregled po predhodnem naročilu. Enako velja v primeru izpuščaja, ki ne izgine, ko nanj pritisnemo,« je razložil pediater in omenil, da ostajajo tudi vse druge sezonske bolezni. Od vnetja zunanjega sluhovoda kot posledice kopanja v bazenu in morju, borelijskih izpuščajev do poškodb, ki jih ne manjka čez leto.

Manj težav z zdravjem pa imajo, kot kaže, najstniki, pri katerih se pozna, da so na počitnicah in zato tudi manj obremenjeni. »Še vedno pa velja, da je v primeru prehladnih znakov ali vročine obvezno testiranje na covid-19, če ga še niso preboleli.«