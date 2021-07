#intervju Miha Koncilija: Usedite se in uživajte. Rok je omejen

Mihi Konciliji, prvemu trenerju Tadeja Pogačarja, v zadnjih dneh veliko zvoni telefon. Odgovarja na vsa mogoča vprašanja o svojem nekdanjem varovancu, ki je drugič osvojil dirko po Franciji. Ob zgodovinskih uspehih Tadeja Pogačarja in slovenskega kolesarstva ves čas odgovarja z nasmeškom. Vodja Pogi Teama znotraj KD Rog je v Komendi, kjer so dirko po Franciji spremljali največji privrženci in sokrajani najboljšega kolesarja na svetu, videl obe pirenejski zmagi. Prva dva tedna pa je Tour de France spremljal z družinskega dopusta, kjer je presegel razpoložljive mobilne podatke.