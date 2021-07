Po najhladnejši in eni najbolj mokrih pomladi v zadnjem polčetrtem desetletju je poletje vendarle postreglo s pravimi temperaturami, s tem pa je v povezavi z avtomobili (poleg številnih drugi stvari) znova treba opozoriti tudi na to, da naj v razgreti pločevini nikoli in nikdar ne puščamo otrok ali domačih živali. Pri tem naj nam bodo v poduk številne tragične zgodbe minulih let, pri katerih pa vseeno večkrat izpostavljajo tudi, da je do tega, da je nekdo otroka ali psa pustil v avtomobilu, prišlo pomotoma. No, pri avtomobilu, ki smo ga imeli na testu pred kratkim, do tega ne more priti. Hyundai tucson nove generacije voznika, preden ta zapusti avto, namreč vselej opozori, naj preveri zadnje sedeže, če bo kljub temu v avto zaklenil otroka, pa bo ta lahko sprožil alarm.

A to še zdaleč ni edina tehnološka stvar, ki pri tem avtomobilu pusti pozitiven vtis. Eden od »bombončkov« je denimo tudi, da avtomobil voznika, ki stoji v koloni, vselej opozori, da je vozilo pred njim speljalo in se premika. Naslednji pa denimo tudi, da se, odvisno od tega, kateri smernik vključimo, levi ali desni krog digitalnih merilnikov za volanom spremeni v monitor, ki kaže dogajanje za vozilom pod širokim kotom. Kar torej služi kot dodatna pomoč bočnim vzvratnim ogledalom. Ko omenjamo digitalne merilnike, velja dodati, da zelo pozitiven vtis pusti tudi voznikovo delovno okolje na splošno, saj pri upravljanju nastavitev vozniku precej pomagajo vnaprej programirani navidezni »gumbi« na dotik, zaradi katerih je vse skupaj precej hitrejše in priročnejše kot pri tekmecih, ki se zanašajo le na zaslon. Pohvalo si zasluži tudi precej visoka resolucija 360-stopinjske kamere, ki močno olajša manevriranje po ozkih ulicah in parkiranje. In še zadnja posebnost – prestavno ročico 6-stopenjskega samodejnega menjalnika boste iskali zaman. Testni tucson je namreč namesto nje ponujal tri gumbe (D, R, N), s katerimi avtomobilu ukažemo vožnjo naprej, nazaj ali damo motor v prosti tek.

Da, vse to ponuja srednje veliki športni terenec tucson (v dolžino meri natanko 4,5 metra), ki se je po tehnološki plati izstrelil proti samemu vrhu segmenta, v katerem po novem izstopa tudi z zunanjo podobo, saj ga predvsem po zaslugi značilne prednje maske na cesti nikakor ne boste spregledali. Da bo mera polna, pa ob atraktivnosti voznikovega delovnega okolja in zunanjosti tucson pripomore tudi z uporabnostjo, saj je tako na zadnji klopi kot v prtljažniku prostora zares veliko – v slednjem denimo že v osnovi za kar 616 litrov, medtem ko bodo zadaj brez težav tudi daljše vožnje zdržali potniki domala vseh telesnih mer.

Že ko smo imeli na testu tucsona z dizelskim motorjem, smo lahko njegove vozne lastnosti – ravno prav trdno vzmetenje, da z lahkoto požira vse cestne nepravilnosti, odzivnost volanskega mehanizma in udobje na daljših vožnjah – le hvalili, izkušnja s hibridnim pogonom, ki ga sestavljata 1,6-litrski turbobencinski motor in elektromotor, pa je še boljša. Tucson je z njim namreč zelo tih in eleganten, tudi pri višjih hitrostih, ko odmaknemo nogo s stopalke za plin, pa lahko preklopi na električni način, ki se ga poslužuje tudi pri speljevanju in zaviranju nasploh. Skupna moč kar 169 kilovatov (230 konjev) mu ob tem zagotavlja odzivnost pri vseh hitrostih, pri čemer pospešuje odločno in zvezno – z mesta do stotice denimo potrebuje osem sekund. Morda bi pri vsem skupaj pričakovali le kakšen deciliter nižjo porabo; pa ne, da je 6,7 litra bencina na 100 kilometrov veliko, a glede na tovarniške obljube pač ni malo.

Hibridni tucson po ceniku stane 38.700 evrov, s popustom prijaznejših 35.200. Glede na to, da kupec za to ceno dobi dobesedno vse, nemara celo najsodobnejši avto v segmentu, je cena zelo korektna.