#intervju Julia Kaja Hrovat, modna oblikovalka: V modi bi se morali vsi zabavati

Vse kolekcije znamke JKH, za katero stoji mlada modna oblikovalka Julia Kaja Hrovat, se vrti okoli slovenske identitete. S kosi oblačil nagovarja izredno zanimivo in bogato slovensko kulturno dediščino, ki jo med drugim črpa iz starih arhivskih člankov in nepozabljenih, tudi pravljičnih legend. S prefinjenim, a hkrati prikritim poigravanjem s simboli slovenske identitete ustvarja avtorske vzorce in sodobne silhuete. In kar je za izbran modni okus posameznice še kako pomembno, Hrovatova ustvarja kose, ki so nosljivi, hkrati pa oblikovani tako, da jih lahko ženske nosijo večno.