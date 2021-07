Metulj z zlomljenim krilom

Bil sem še majhen in požiral sem knjige. Obkrožen sem bil s knjižnimi policami, kamor koli sem se obrnil. Pri nas v sobi, pri sosedu Cirilu Zlobcu in ne nazadnje v bogato založeni knjižnici viških frančiškanov v farovžu, kjer sem prebival prvih deset let. Bral sem znanstveno fantastiko, Planet treh sonc, Glavo profesorja Douella, kar je bilo v tistem času objavljenega izpod peresa Isaaca Asimova in še podobne kratke zgodbe, katerih avtorjev nimam več v spominu.