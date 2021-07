Hrvaška policija še vedno preiskuje, kaj natanko se je prejšnji in ta mesec dogajalo v turističnem naselju Lanterna pri Poreču. Avstrijski dijaki so bili tam na maturantskem izletu oziroma dogodku X-Jam 2021, ki se je odvijal med 26. junijem in 9. julijem. Prvi je o tem pisal avstrijski tabloid Kronen Zeitung, in sicer da se je sanjsko potovanje dijakov, ki so ravno zaključili maturo, spremenilo v nočno moro. Nekatera dekleta naj bi bila žrtve zlorabe in celo posilstva.

Osemnajstletni Bastian K. iz Spodnje Avstrije, ki se je prav tako udeležil X-Jama, je namreč za časopis razkril govorice, da so bila nekatera dekleta omamljena z drogami in posiljena, vpleteni pa naj bi bili varnostniki. Hrvaška policija je nato potrdila, da je v obdobju od 20. junija do 10. julija dobila dve kazenski ovadbi zoper spolno nedotakljivost. Sporočila je, da je pridržala 19-letnega avstrijskega državljana zaradi suma, da je 7. julija posilil mlajšo polnoletno osebo. »Tako žrtev kot storilec sta avstrijska državljana, ki sta bila na maturantskem izletu. Osumljenca smo 8. julija privedli v priporno enoto istrske policijske uprave,« je povedala predstavnica istrske policije Suzana Sokač. Županijski državni odvetnik Eddy Putigna je nato za Hino povedal, da so kazenski pregon zoper 19-letnika že odstopili avstrijskim organom pregona. Po neuradnih podatkih je oškodovanka stara 18 let. Sokačeva je sporočila, da preiskujejo še eno kaznivo dejanje, primera pa še niso zaključili. Po poročanju hrvaških medijev naj bi bil tudi v tem primeru osumljen avstrijski državljan, in sicer varnostnik. Oba incidenta sta se zgodila na zaprtih zabavah za avstrijske maturante. »Zaradi varstva zasebnosti in dostojanstva žrtev ne moremo sporočiti podrobnosti,« so sporočili z istrske policijske uprave.