»Izkazalo se je, da ima zelo veliko vlogo za sosesko. Iz zapuščenega igrišča je nastal prostor, ki je vsako popoldne poln. Za starše je idealno, ker otroci zaradi ograje ne morejo nikamor, imajo samo en vhod in izhod. Pa tudi tako velike površine sredi Ljubljane s senco, ki jo po vseh teh letih dajejo veličastni kostanji, ne najdeš zlahka,« pove predsednik društva Aljoša Cetinski.

Razvoj je bil postopen. S pomočjo občine so postavili koše in gole, s prostovoljsko akcijo preuredili otroško igrišče in klopce. Postavili so bar in obnovili brunarico. Sčasoma so se začeli vračati tudi ljudje. »V osnovi prostor izpolnjuje funkcijo, zaradi katere je bil zgrajen. Zunanjost je namenjena temu, da se tu razvija družabno življenje.«

Sproščen mestni vrt Ana Zejak in Tanja Jeremić sta mami, ki z otroki redno prihajata na taborsko igrišče. »Prihajava vsak dan, da so čim več zunaj, ker so mestni otroci. Če so zaprti v stanovanjih, gibalne funkcije upadajo, zato pravim, da je to v bistvu naš vrt. Da bi preprečili sedenje otrok pred računalnikom, se tukaj družijo, gibajo, razvijajo fizične in socialne veščine,« pojasni Zejakova. Všeč jima je, da se lahko starši sprostijo, ker imajo zaradi preglednega in ograjenega območja otroke vedno na očeh. Igralna površina je prilagojena različnim starostnim skupinam, poleg tega imajo urejeno javno dostopno stranišče, ki je v podobnih parkih večkrat spregledano, pove Jeremićeva: »Prihajava z vasi, iz Šmartnega ob Savi. Žal se tam otroci ne družijo, nimajo takšne skupnosti. Med seboj se niti ne poznajo. Na Taboru ni zbadanja in žalitev. Starejše, ki se ukvarjajo s športom, imajo za zgled.« Zejakova doda, da zaradi sproščenega vzdušja v park prihajajo tudi z drugih koncev Ljubljane: »Tabor ni obremenjen z vzvišenim mestnim imidžem.«