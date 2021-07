Razodetje

Po televiziji sem spremljal oddajo z naslovom Zadnji dnevi druge svetovne vojne v Evropi, ki po dnevih dokumentirano in s komentarjem prikazuje uničenje nacizma. Del oddaje se me je posebno dotaknil, saj sem pri tem doživel razodetje. Po spominu ga bom ponovil: »Tretjega marca je Hitler obiskal svoje čete, idealna priložnost, da končno končajo vojno s poskusom atentata na vrhovnega poveljnika. Ne smemo pozabiti, da so bili nemški generali Hitlerjevi dolžniki deloma zaradi napredovanj, medalj in predvsem s podkupninami z velikimi zneski in celo posesti. Zato niso bili ravno v položaju, da bi Hitlerju nasprotovali. Odkrito rečeno, manjkalo jim je morale in telesnega poguma, ko bi se morali zavzeti za svoje vojake in čete.«