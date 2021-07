Pogovori šestih velikih sil in Irana za obnovitev iranskega jedrskega dogovora so zastali. Čeprav bi se morali prav v teh dneh ponovno zagnati na Dunaju, sedmega kroga pogovorov za zdaj ne bo. Iran se je namreč odločil za krajši premor v pogovorih. Ta naj bi trajal vse do prevzema oblasti novoizvoljenega iranskega predsednika Ebrahima Raisija, ki bo na predsedniškem položaju sedanjega predsednika Hasana Rohanija nasledil 5. avgusta.

»Smo sredi demokratičnega prenosa oblasti in tako v prehodnem obdobju. Pogovori na Dunaju bodo morali počakati novo administracijo. To zahteva vsaka demokracija,« je sporočil namestnik zunanjega ministra Irana Abas Arakči.

Novi pogovori sredi avgusta?

V šestih krogih pogovorov na Dunaju so po odločitvi ameriškega predsednika Joeja Bidna, da se ZDA želijo vrniti k dogovoru, dosegli večji napredek, a dokončno se o obnovitvi jedrskega dogovora, iz katerega je leta 2018 ZDA popeljal takratni ameriški predsednik Donald Trump, še niso pogovarjali. Tiho se je upalo, da bi pogovore lahko končali sredi julija na šesto obletnico sklenitve iranskega jedrskega dogovora, toda iranske volitve so spremenile vsaj politični del enačbe dogovarjanja v avstrijski prestolnici. Nespremenjene sicer ostajajo iranske zahteve, da bodo odpravljene ameriške sankcije proti Iranu, če se bo ta vrnil k spoštovanju jedrskega dogovora v celoti. Po Trumpovem umiku iz sporazuma je namreč začel Iran dogovor kršiti in uran bogatiti čez dovoljeno mejo.

Po junijski izvolitvi Ebrahima Raisija, ki je velik zagovornik iranskega jedrskega programa, so se pogovori na Dunaju upočasnili. Razlog za to so v diplomatskih krogih pripisovali predvsem različnim pogledom aktualnega in novoizvoljenega predsednika na jedrski dogovor. Kdaj naj bi se pogajanja nadaljevala po sedaj oznanjenem premoru, ni znano. V diplomatskih krogih se ocenjuje, da bi se pogovori lahko obnovili sredi avgusta. Raisi je po svoji izvolitvi že razkril, da bo njegova administracija podpirala nadaljevanje pogovorov o jedrskem sporazumu z ZDA, hkrati pa si bo prizadevala za izboljšanje odnosov s svojimi sosedami v Perzijskem zalivu.

Arakči je vendarle ocenjeval, da bi se del pogovorov lahko uspešno zaključil že takoj. Omenil je izmenjavo ameriških in iranskih zapornikov, o katerih so se prav tako pogovarjali na Dunaju. Takšnih izmenjav sta se državi sicer lotili že leta 2016 in 2019. Novi pogovori o izmenjavi dodatnih zapornikov pa so se sicer že nekaj mesecev odvijali pod posredništvom Švice. Po Arakčijevi oceni bi lahko takoj izmenjali po deset zapornikov, če bi ZDA in Velika Britanija izpolnile svoje obveznosti in nehale povezovati napredek v pogajanjih z izmenjavo zapornikov.