Pred tem je oba finala izgubila. Prvega, maja 2019 v Nürnbergu, proti Kazahstanki Juliji Putincevi, drugega pa aprila letos v Bogoti, ko je bila od 23-letne Konjičanke boljša domačinka Maria Camila Osorio Serrano.

Triindvajsetletna Zidanškova je 50. na lestvici WTA in najvišje med Slovenkami, v ponedeljek pa se bo na posodobljeni lestvici prebila med najboljših 40. Najvišje je bila doslej na 46. mestu 21. junija letos.

Burelova zaseda 125. mesto na svetovni lestvici. Tekmovalka iz Rennesa je bila že prva mladinka sveta leta 2018, ko je med drugim osvojila dve srebrni medalji na mladinskih olimpijskih igrah.

Dvajsetletna Burelova je dobila uvodni igri prvega niza, tudi v tretji na servis Slovenke je Francozinja prišla do prednosti in drugo izkoristila za vodstvo s 3:0. Nato je na svoj servis še povišala prednost. V peti igri je imela Francozinja znova možnost za odvzem servisa, a je v dvaindvajseti minuti dvoboja Konjičanka vendarle prišla do prve igre (1:4).

Šele sedma igra je znova pripadla Zidanškovi, Burelova je nato izgubila svoj servis in ostala brez točke na začetni udarec tekmice. Zidanškova je tako s serijo znižala na 4:5, a je nato niz po 40 minutah propadel Francozinji.

Prva igra drugega niza je znova pripadla Francozinji. Zidanškova, ki je osem centimetrov nižja od 1,76 m visoke tekmice, je z brejkom izenačila ter nato oddala le eno točko za prvo vodstvo na srečanju. Po drugem izenačenju je Zidanškova dobila dve igri in povedla s 4:2 ter imel servis v sedmi igri, a je Francozinja drugo priložnosti za brejk izkoristila ter nato dobila še svojo servisno igro za 4:4.

V naslednjih igrah sta igralki dobivali igre po svojih začetnih udarcih, tudi enajsto, v kateri je imela Francozinja sicer znova dve možnosti za brejk. Niz se je tako odločila podaljšana igra, v kateri je prva točko dobila Zidanškova, po vodstvu tekmice je znova povedla s 5:4 in s 6:5 ter nato po uri in 35 minutah izid v nizih izenačila.

Uvodna igra odločilnega niza se je začela tako kot prva dva; Burelova je povedla, a je naslednjih šest iger pripadlo Zidanškovi, ki je tako dotlej izenačen dvoboj dokončno prevesila na svojo stran.

Zidanškova, polfinalistka letošnjega turnirja za veliki slam v Franciji, je v Švici v polfinalu ugnala Belgijko Maryno Zanevsko (193. na lestvici WTA), pred tem pa še Italijanko Lucio Bronzetti (241.) v četrtfinalu, Luksemburžanko Mandy Minella (165.) v drugem ter Rusinjo Marino Melnikovo (182.) v prvem krogu.