Dopoldne so sicer najprej sporočili, da bo premier prihodnji teden opravljal nujne vladne naloge, izven delovnega časa pa bo v samoizolaciji. Sodeloval naj bi v pilotni shemi, ko oseba kljub stiku z okuženim lahko opravlja svoje delo.

Sodelujoči v shemi bi se morali dnevno testirati ter se osamiti, kadar ne delajo.

A novica je sprožila ogorčen odziv v britanski javnosti in opoziciji, češ da želi biti vlada nad zakoni. Downing Street je zato naredil korak nazaj in sporočil, da bosta Johnson in finančni minister Rishi Sunak, ki je prav tako imel stik z okuženim, v samoizolaciji.

Boris Johnson bo srečanja z ministri nadaljeval na daljavo iz svoje podeželske rezidence Chequers, so sporočili.

Premier je imel stik z ministrom za zdravje Sajidom Javidom, pri katerem so v soboto potrdili okužbo. Javid je bil sicer dvakrat cepljen in ima blažje simptome.

Britanska vlada bo v ponedeljek odpravila večino omejitev, ki so bile sprejete zvezi s koronavirusom. Številni so do odprave socialnega distanciranja kritični, saj na Otoku znova beležijo naraščanje števila okuženih, kar je predvsem posledica različice delta.