Popoldne in zvečer bo sicer po napovedih vremenoslovcev spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Ponoči bodo padavine postopno povsod ponehale, začelo se bo jasniti. Proti jutru bo ponekod po nižinah nastala kratkotrajna megla.