Na Siciliji je bilo najhuje na območju Palerma, kjer so morali zaradi poplavljenih prostorov v številnih primerih posredovati gasilci.

Na Južnem Tirolskem pa je v zadnjih 24 urah padlo 50 litrov dežja na kvadratni meter. Reke naraščajo, a za zdaj so razmere pod nadzorom.

Iz več delov Evrope so ta teden poročali o poplavah. Najhuje je bilo na zahodu Nemčije in v Belgiji, kjer je umrlo preko 180 ljudi. V soboto so poplave prizadele tudi okolico Salzburga in Tirolsko v Avstriji ter Bavarsko.