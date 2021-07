Največjo rast je zabeležila Nemčija, kjer je bilo prvič registriranih 274.152 vozil, kar je 24,5 odstotka več kot junija lani. Sledili sta Španija (+17,1 odstotka na 96.785 vozil) in Italija (+12,6 odstotka na 149.438 vozil), izhaja iz objave na spletni strani ACEA.

Po drugi strani je padec zabeležila Francija, kjer so junija registrirali 199.508 vozil oziroma 14,7 odstotka manj kot junija lani.

Padec je v primerjavi z lanskim junijem zabeležila tudi Slovenija. Pri nas je bilo junija registriranih 5176 novih vozil, medtem ko jih je bilo lani 6563. Gre za 21,1-odstotni padec.

V prvi polovici leta se je povpraševanje po novih avtomobilih v EU povečalo za 25,2 odstotka, ugotavljajo v združenju. Skupno je bilo med januarjem in junijem registriranih skoraj 5,4 milijona novih vozil. A na združenju izpostavljajo, da je to še vedno 1,5 milijona manj kot v prvi polovici leta 2019.

Med avtomobilskimi proizvajalci krono največjega v Evropi še vedno nosi Volkswagen, junija je bil njegov delež na trgu 27,1-odstoten, v prvih šestih mesecih pa 26,4-odstoten. Med njegovimi znamkami prevladuje istoimenska znamka Volkswagen z 12,4-odstotnim deležem v juniju in 11,7-odstotnim v prvi polovici leta.

Volkswagnu sledi skupina Stellantis. Ta je junija zavzemala 22-odstotni tržni delež, kar je enako kot junija lani, v prvih šestih mesecih pa 23,1-odstotnega. Med njenimi znamkami je izstopal Peugeot s 6,2-odstotnim tržnim deležem v juniju in 7,1-odstotnim v prvi polovici leta.

Volkswagnu in Stellantisu so sledile še skupine Renault (11,6-odstotni tržni delež v juniju in 6,5-odstotni v prvih šestih mesecih), Hyundai (8,2-odstotoni tržni delež v juniju in 7,5-odstotni v prvi polovici leta) ter BMW (6,2-odstotni tržni delež v juniju in 6,7-odstotni tržni delež v prvih šestih mesecih), še izhaja iz podatkov ACEA.