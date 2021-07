Poplave prizadele tudi Avstrijo in Bavarsko

Poplave so v soboto zvečer prizadele tudi dele Avstrije in nemško zvezno deželo Bavarsko. Pod vodo je avstrijsko mesto Hallein blizu Salzburga, na Bavarskem so razglasili izredne razmere. O popravah poročajo tudi z vzhoda Nemčije.