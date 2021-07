Predsednik Turističnega društva Suha Krajina Vlado Kostevc je za STA povedal, da na srednjeveškem dnevu pričakujejo 18 nastopajočih skupin in skupaj približno 200 srednjeveško napravljenih nastopajočih, predvsem vitezov, krošnjarjev in branjevcev.

V letih pred epidemijo covida-19 in ob ugodnem vremenu je sicer žužemberški srednjeveški dan obiskalo do največ 3000 obiskovalcev, je dodal.

Sicer pa med drugim pripravljajo še srednjeveško tržnico, različne prikaze, priložnostno glasbo, srednjeveške in renesančne plese, lokostrelski turnir, zabavni spored in podobno.

Dodal je, da bodo po jutranjem odprtju srednjeveškega dne in cerkveni maši ob 10.30 predstavili srednjeveške skupine v taboru, popoldne bodo sledili lokostrelski turnir, predstavitev srednjeveških plesov žužemberškega viteškega reda Seisenbergensis Tumultus in reda Gašperja Lambergarja z Bleda, predstavitev krošnjarjev srednjeveške tržnice in obhod dacarja. V grajskem jarku pa se bodo predstavile srednjeveške skupine.

Predstavitev viteških in dvornih redov z mimohodom vseh sodelujočih ter grajske gospode pripravljajo ob 15. uri. Nadaljevali bodo med drugim s predstavitvijo različnih viteških veščin, z nadaljevanjem lokostrelskega turnirja, nastopom glumaškega Teatra Cizamo, ki bo najprej prikazal srednjeveško umivanje proti kugi, kasneje pa izvedel predstavo Kozlovska sodba v Višnji Gori.

Žužemberški 22. srednjeveški dan bodo na trgu pred gradom končali z zaključnim »vsesplošnim veseljem«.

V okviru srednjeveškega dne bodo sicer v gradu med drugim pripravili slikarsko razstavo, predstavitev piva Volka Turjaškega, starih jedi in vinsko pokušino. Na trgu pred gradom bo konjeniško društvo poskrbelo za prevoze z vozovi.

Kostevc je še opozoril, da se žužemberški srednjeveški dan ponaša z najdaljšo tradicijo v državi.