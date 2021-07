S sprejetjem uredbe bi bilo dajanje določenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Sloveniji prepovedano. Gre za pribor - natančneje vilice, nože, žlice in palčke - za krožnike, slamice ter vatirane palčke, razen če gre za medicinske pripomočke. Prepovedane bi bile plastične mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno z mehanizmi takih palčk, izjema bi bili baloni za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom.

Prav tako na trg ne bi bilo dovoljeno dajati posode za živil iz ekspandiranega polistirena, vsebnikov in lončkov za pijačo iz enakega materiala ter proizvodov iz oksorazgradljive plastike. Uredba bi začela veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu.

Vladni predpis bi določil tudi zahteve za označevanje nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in njihovo embalažo. S tem bi bili potrošniki obveščeni tudi o ustreznih možnostih za ravnanje z odpadki iz tovrstnih proizvodov. Označeni bi morali biti higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov, vlažilni robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo, tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, ter lončki za pijačo.