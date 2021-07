Višje sodišče je v t. i. zadevi odrezana roka junija razveljavilo prvostopenjsko obsodbo Sebastiena Abramova in Julije Adlešič, ki sta bila obsojena na zaporni kazni. Po mnenju višjega sodišča namreč dejansko stanje glede mehanizma nastanka poškodbe pri Adlešičevi ni dovolj razčiščeno, so tedaj poročali mediji.

Prvostopenjsko sodišče je po mnenju višjega sodišča s tem, ko je zavrnilo predlog obrambe o postavitvi izvedenca biomehanske stroke in preizkusu žaganja na človeškem kadavru, kršilo pravico do obrambe, kar je vplivalo na pravilnost in zakonitost sodbe, je poročal časnik Delo.

V novem sojenju bo tako treba izvesti še ta dokaz ter nato tudi odločiti o predlogu postavitve izvedenca kliničnopsihološke stroke za Adlešičevo ter o predlogu glede poizvedb na Policijski postaji Ribnica zaradi presoje verodostojnosti izpovedbe ene od prič v preiskavi. Na koncu pa po pretehtanju in analiziranju vsakega dokaza posebej in v zvezi z drugimi dokazi o zadevi vnovič odločiti, je odločitev višjega sodišča povzelo Delo.

Ljubljansko okrožno sodišče je v zadevi z odrezano roko 11. septembra lani za kriva spoznalo prvoobtoženo Adlešičevo in njenega partnerja Abramova. Adlešičevi je prisodilo dve leti zapora, Abramovu pa tri. Za krivega je spoznalo tudi Abramovega očeta Gorazda Colariča in ga pogojno obsodilo, mamo Tinko Huskić Colarič pa je sodni senat oprostil.

Obsojena sta bila, da "sta po predhodnem dogovoru, da si bo Adlešičeva odrezala roko, da bi prejela visoko odškodnino, pri petih zavarovalnicah sklenila zavarovanja, po katerih bi, če bi bila 100-odstotni invalid zaradi odrezane roke, prejela 1.166.300 evrov odškodnine".