Čakalna doba je po podatkih prometno-informacijskega centra na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Vinica, Metlika, Obrežje in Gruškovje.

Vozniki najdlje čakajo na prehod meje na Gruškovju, kjer je predvidena čakalna doba za osebna vozila več kot dve uri, za avtobuse pa uro in pol. Drugod je čakalna doba od 30 minut do ene ure.

Danes sicer do 21. ure, na nekaterih primorskih cestah pa do 22. ure, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, so še spomnili na prometno-informacijskem centru.