Po pisanju Variety bo vznemirljiv triler prikazal dramatične dogodke, veliko odgovornost in kontroverzne odločitve, ki jih je sprejela Golda Meir med jomkipursko oz. oktobrsko arabsko-izraelsko vojno leta 1973. Pod scenarij filma, ki ga bodo začeli snemati oktobra v Evropi, se podpisuje Nicholas Martin.

Kot še piše Variety, bo vloga Golde pomenila nov izziv za oskarjevko Hellen Mirren, ki se je izkazala z upodobitvijo treh britanskih kraljic v različnih filmih in serijah. Za vlogo Elizabete I. v istoimenski seriji iz leta 2005 je prejela nagradi emmy in zlati globus, za vlogo Elizabete II. pa poleg oskarja tudi bafto. Za upodobitev kraljice Charlotte v filmu Norost kralja Jurija (1994) je bila nominirana za oskarja.

Golda Meir (1898-1978) je bila izraelska političarka ter soustanoviteljica države Izrael. Četrta izraelska premierka in doslej edina ženska na tem položaju, velja za najvplivnejšo izraelsko političarko. Skupaj s 24 sopodpisniki je 14. maja 1948 podpisala deklaracijo o ustanovitvi države Izrael, ki so jo že naslednji dan napadle združene sile Egipta, Sirije, Libanona, Transjordanije in Iraka. Bila je tudi prva, ki je prejela izraelski potni list.