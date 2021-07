V nemški deželi Porenje-Pfalška, ki je najbolj prizadeta, je umrlo 110 ljudi, najmanj 670 pa je poškodovanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Belgiji je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 27 ljudi.

Poplave so prejšnji teden poleg Nemčije in Belgije, prizadele tudi Nizozemsko in Luksemburg, a od tam o žrtvah ne poročajo.

Minilo noč so o poplavah poročali tudi iz Avstrije ter nemških zveznih dežel Bavarska in Saška.