Protesti so danes potekali v Parizu, Marseillu, Lyonu in nekaterih drugih mestih, udeležili pa so se jih tudi rumeni jopiči.

Macron je v ponedeljek v televizijskem nagovoru med drugim napovedal, da bo od avgusta potrdilo o cepljenju proti covidu-19 ali negativnem testu na novi koronavirus obvezno tudi za vstop v restavracije, gledališča, kinodvorane in druge javne prostore ter sredstva javnega prevoza. Od jeseni bodo sicer v Franciji testi na novi koronavirus plačljivi razen v primeru zdravniške napotnice.

Po njegovi napovedi se je na cepljenje do torka prijavilo več kot 900.000 Francozov.

Kljub protestom pa je v petek objavljena javnomnenjska raziskava agencije Ipsos-Sopra Steria pokazala, da se več kot 60 odstotkov Francozov strinja z obveznim cepljenjem zdravstvenih delavcev in zahtevo po potrdilu o cepljenju oziroma negativnemu testu za vstop v javne prostore, poroča Reuters na spletni strani.