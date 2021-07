108. dirka po Franciji je tik pred zaključkom. Predzadnji dan so kolesarji opravili s 30,8 kilometra dolgo vožnjo na čas. Pravega tekmovalnega naboja v borbi za skupno zmago ni bilo, saj je bilo že pred začetkom kronometra bolj ali manj jasno, da je Tadej Pogačar (UAE Emirates) novi (stari) junak Toura. Ostala je le borba za prestižno etapno zmago.

Čeprav je nosilec rumene majice pred nastopom zatrdil, da bo šel na progi na vso moč, temu na koncu ni bilo tako. Zavedujoč velike prednosti v skupnem seštevku, je kronometer odpeljal v visokem tempu, ne pa na vso moč. Dovolj je bilo, da je na etapi zasedel osmo mesto, za zmagovalcem pa je zaostal 57 sekund.

Za etapno zmago so se tako udarili specialsti za vožnjo na čas, ki so želeli preveriti svojo formo pred olimpijskimi igrami v Tokiu. Prepričljivo najboljši je bil Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Pretežno ravninski kilometer je odpeljal s povprečno hitrostjo 51,5 km/h, za celotno traso pa je rabil 35 minut in 53 sekund. Izjemni Belgijec je prišel do druge etapne zmage na letošnjem Touru. Najbolj se mu je približal danski državni prvak v vožnji na čas Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep), ki je zaostal 21 sekund. Tretje mesto je zasedel Asgreenov rojak Jonas Vingegaard, ki je za zmagovalcem zaostal 32 sekund.

Na kronometru se je edini zanimiv boj obetal v borbi za drugo mesto. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) je za Jonasom Vingegaardom (Jumvo-Visma) zaostajal zgolj 6 sekund. A tudi v tem boju je bilo kmalo jasno, da Ekvadorec Danca ne more ogroziti. Vingegaard je s tretjim mestom na etapi opravičil sloves boljšega kronometrista in zanesljivo ubranil drugo mesto.