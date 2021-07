Srebrni z OI 2016 so se na pripravljalni tekmi merili s Hondurasom. »Tekma se je končala pet minut pred iztekom rednega dela pri izidu 1:1. Nemški igralci so zapustili igrišče, potem ko je bil Jordan Torunarigha deležen rasističnih žaljivk,« so na Twitterju zapisali pri Nemški nogometni zvezi (DFB).

Selektor nemške olimpijske selekcije do 23 let Stefan Kuntz je prav tako stopil v bran igralcu. »Ko je eden naših igralcev deležen takšnih žaljivk, nadaljevanje igranja pač ni mogoče,« je DFB navedel Kuntza.

Honduraška nogometna zveza je prav tako na Twitterju objavila, da je šlo zgolj za nesporazum na igrišču.

Februarja 2020 je bil srednji branilec berlinske Herthe izključen, potem ko je reagiral na domnevne opičje zvoke navijačev Schalkeja. Takrat je nogometaš nigerijskih korenin s tal pobral plastenko vode in jo zalučal ob tla ter si prislužil drugi rumen karton.

Nemčija bo olimpijske nastope začela 22. julija, ko se bo merila z branilcem naslova Brazilijo.