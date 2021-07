Vreme: Oblačno, na vzhodu občasne krajevne padavine

Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, predvsem v vzhodni Sloveniji bodo občasno krajevne padavine, vmes bo lahko tudi kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.