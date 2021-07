Kolone vozil se sicer vijejo tako proti Hrvaški kot Avstriji, saj se precej turistov že vrača domov. Na podravski avtocesti med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje je proti Hrvaški zastoj dolg štiri kilometre in pol, poroča prometnoinformacijski center.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg približno tri kilometre. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Kilometrska zastoja sta tudi na štajerski avtocesti med priključkom Pesnica in prehodom Šentilj proti Avstriji pred delovno zaporo ter pred prehodom Šentilj proti Avstriji.

Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je 8-kilometrski zastoj. Predor v tej smeri zaradi varnosti potnikov občasno zapirajo.

Mejni prehod Vinica je zaprt zaradi tehničnih težav na hrvaški strani.

Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Brnik in Vodice proti Ljubljani. Nastal je zastoj do priključka Kranj vzhod, potovalni čas se podaljša za približno 30 minut. Obvoz za osebna vozila je možen med priključkoma Kranj vzhod in Vodice.

Na štajerski avtocesti je oviran promet med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Nastal je zastoj, potovalni čas se podaljša za približno pet minut.

Danes na nekaterih primorskih cestah do 16. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.