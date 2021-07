Asad, ki je v vojni opustošeni državi na oblasti od leta 2000, je prisegel v navzočnosti več kot 600 gostov, vključno z ministri, poslovneži, akademiki in novinarji.

Na spornih volitvah 26. maja je zmagal z več kot 95-odstotno podporo. Volitve je kot nelegitimne označilo več zahodnih držav, med drugim ZDA, Velika Britanija, Francija, in Nemčija. Obtožbe, da volitve niso bile svobodne in poštene, je Asad zavrnil. To so bile druge volitve od začetka desetletja dolge vojne v Siriji, ki je zahtevala več kot 380.000 življenj.