Košarkarji so se na Japonsko odpravil v četrtkovih večernih urah. Po prespani noči v Benetkah je v petek zjutraj sledil polet v Amsterdam ter nato v Osako. Reprezentanti so na Japonsko prileteli v soboto nekaj minut čez deveto uro po lokalnem času in po formalnostih na letališču, vse obveznosti so trajale slabe tri ure, so se z avtobusom odpravili v 233 km oddaljeni Fukui. Pot je potekala brez zapletov, v reprezentanci pa vlada odlično vzdušje.

V Fukui bodo košarkarski reprezentanti vse do srede, ko se bodo odpravili v olimpijsko vas. Uvodni treningi bodo namenjeni privajanju na bivanje na Japonskem, izbranci selektorja Sekulića pa bodo v dvorani prvič trenirali že v sobotnih večernih urah.

»Zagotovo je bila pot na Japonsko naporna, saj smo v zraku in na letališčih preživeli kar nekaj ur. Sedaj smo končno prispeli na pripravljalni tabor v Fukui in vemo, kaj je tukaj naša naloga. Upam, da se čim prej sestavimo, navadimo na časovno razliko in pričnemo z delom. Čas je še za zadnje popravke naše igre v obrambi ter napadu in verjamem, da bomo v Tokio prišli dobro pripravljeni,« je dejal reprezentant Gregor Hrovat.

Slovenija bo na svojih prvih OI igrala v skupini C skupaj z Argentino, Japonsko in Španijo. Moški košarkarski turnir se bo v Tokiu začel 25. julija, dva dni po slovesnem odprtju iger, slovensko reprezentanco pa prva tekma čaka 26. julija ob 6.40 po slovenskem času proti Argentini.