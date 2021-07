V Sloveniji tranzitni promet narašča, z večanjem prometa pa se povečajo tudi možnosti za nastanek prometnih nesreč. V okviru prizadevanj za zagotovitev večje varnosti voznikov tovornih vozil je Agencija RS za varnost prometa izdala novo knjižico Varen prevoz tovora, ki jo bodo razdelili po šolah vožnje, izpitnih centrih in izvajalcih tehničnih pregledov.

Med poostrenim nadzorom nad vozniki tovornih vozil, ki bo potekal prihodnji teden, bo knjižico razdeljevala tudi policija. Knjižico pa bodo danes in naslednjo soboto na avtocestnih počivališčih skupaj z vodo razdeljevali tudi predstavniki agencija za varnost prometa.

Med 1. januarjem do 30. junijem se je na slovenskih cestah pripetilo 1099 prometnih nesreč z udeležbo tovornih vozil, kar je v primerjavi z lanskim primerjalnim obdobjem, ko so zabeležili 985 prometnih nesreč, 12 odstotkov več, so izpostavili na agenciji.

Vozniki tovornih vozil so povzročili 703 prometnih nesreč (lani 633) oz. skoraj dve tretjini vseh prometnih nesreč.

Vozniki avtobusov so bili letos udeleženi v 97 prometnih nesrečah (lani v enakem obdobju v 90), od tega so jih povzročili 29 (lani 26), oziroma skoraj tretjino. Nepravilen premik z vozilom v zadnjem petletnem obdobju prednjači med vzroki prometnih nesreč tovornih vozil.

V lanskem letu so domači vozniki povzročili 869 prometnih nesreč oz. 62 odstotkov vseh prometnih nesreč. Zaradi povzročitelja prometne nesreče, domačega voznika tovornega vozila, so v lanskem letu umrli trije udeleženci cestnega prometa, prav toliko jih je umrlo zaradi tujih voznikov tovornih vozil, so še izpostavili na agenciji.