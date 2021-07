»Ubijajo ljudi. Edina pandemija, ki jo imamo, je med necepljenimi,« je Biden odgovoril na novinarsko vprašanje glede vloge platform, kot je Facebook, pri širjenju dezinformacij o cepivih in pandemiji. Bela hiša povečuje pritisk na družbena omrežja ter jih poziva k bolj učinkovitemu preprečevanju širjenja lažnih informacij v povezavi s cepivi proti covidu.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jennifer Psaki je v četrtek glede odgovornosti za širjenje dezinformacij posebej izpostavila Facebook. »Obstaja približno 12 ljudi, ki ustvarijo 65 odstotkov dezinformacij o cepivih na družbenih omrežjih. Vsi ostajajo aktivni na Facebooku, kljub temu, da so jih na nekaterih drugih platformah blokirali,« je opozorila. Facebook bi se moral hitreje odzivati in brisati nevarne objave ter tiste, ki kršijo pravila, je dejala.

Facebook se je na te izjave že odzval in opozoril, da so umaknili več kot 18 milijonov objav z dezinformacijami o covidu-19 ter delili več kot dve milijardi preverjenih informacij o covidu in cepivih. Po navedbah ameriških zdravstvenih oblasti širjenje okužb z novim koronavirusom zdaj skoraj izključno prizadene ljudi, ki niso cepljeni.

Direktorica ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) Rochelle Walensky je v petek na novinarski konferenci dejala, da koronavirus v ZDA postaja pandemija necepljenih, saj okužbe in smrti spet naraščajo in to skoraj izključno pri tistih, ki zavračajo cepiva.

Doslej se je v ZDA po podatkih univerze Johns Hopkins s koronavirusom okužilo 34 milijonov ljudi, skoraj 609.000 pa jih je umrlo. V zadnjem tednu se je število okužb povečalo za 70 odstotkov, hospitalizacije za 36 odstotkov in smrti za 26 odstotkov. Več kot 99 odstotkov smrtnih primerov in več kot 97 odstotkov hospitalizacij je med tistimi, ki niso cepljeni, je dejal koordinator Bele hiše proti covidu-19 Jeff Zients.

Čeprav je v ZDA na voljo dovolj cepiv, so doslej precepili manj kot 50 odstotkov prebivalcev. Prvič od zime se pandemija spet krepi v vseh zveznih državah.