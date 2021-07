Po njihovem mnenju je vlada ta teden doživela štiri velike poraze, zaradi katerih bi morala odstopiti, in sicer zavrnitev novele zakona o vodah na referendumu, Janez Kranjc ni bil potrjena za ustavnega sodnika, zakon o nalezljivih boleznih je z vetom v državnem svetu padel, odločanje o demografskem skladu pa je prestavljeno v jesen. Zaradi naštetega po prepričanju protestnikov vlada nima večine v državnem zboru in je opravilno nesposobna.

Po 65 tednih protestov in po zmagi na referendumu je po mnenju protestnikov žogica zdaj pri poslancih koalicije in opozicije. Pozvali so jih k glasovanju o nezaupnici v državnem zboru, saj da je ljudstvo nezaupnico že izglasovalo. Željo po predčasnih volitvah so izrazili tudi s skandiranjem "Volitve zdaj".

Če vlada do jeseni ne pade, za takrat napovedujejo nove množične proteste, do tedaj pa nameravajo protestniško gibanje preusmeriti na evropske dogodke, ki jih vlada gosti v Ljubljani in na Brdu pri Kranju v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. Kot so napovedali, pa se bodo petkove vožnje s kolesi simbolično nadaljevale.

S Policijske uprave Ljubljana so za STA sporočili, da se je na današnjem protestnem shodu zbralo okoli 250 protestnikov. Policisti so opravljali naloge varovanja državnega zbora, preprečevanja kaznivih dejanj, vzpostavljanja javnega reda in miru ter prometne varnosti. Med varovanjem shoda so zaznali kršitve zakona o javnih zbiranjih, zbiranje obvestil o kršitvah pa še poteka, so še sporočili s policije.