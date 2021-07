Mike Tobey, slovenski košarkarski reprezentant: Všeč mu je, da je postal Miha

Mike Tobey, 26-letni, 213 centimetrov visoki ameriški košarkar iz mesteca Monroe v zvezni državi New York, je že kot otrok spremljal olimpijske igre in sanjal, da bo nekoč zaigral na njih. A tudi v najbolj nenavadnih sanjah si ni predstavljal, da bo na njih igral za Slovenijo, ki mu jih je torej pomagala izpolniti. In, z odličnimi predstavami v kvalifikacijah, obratno – tudi on njej. S košarkarjem Valencie smo se pogovarjali, še preden je z reprezentančnimi kolegi poletel proti Japonski.