Pritisk na policijo z izrednimi nadzori

Vodstvo policije in notranjega ministrstva je opravilo več nadzorov s politično konotacijo. Zdaj iščejo grešne kozle med terenskimi policisti, ki so posredovali na protestu, notranji minister pa je napovedal tudi “kadrovske prevetritve” na NPU, kjer je kar nekaj preiskovalcev, ki so na črnem seznamu SDS.